رصد تحركات مستمرة في منشأة تدريب عسكرية في الشمال

وفقًا لتقرير تضمن تحليلا لصور الأقمار الصناعية نشره الموقع الأمريكي المتخصص في الشؤون الشمالية "38 نورث"، اتضح أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الأفراد والمركبات في منشأة التدريب في "ميه ريم" في كوريا الشمالية، استعدادا لتنظيم عرض عسكري قريبا.

وقال التقرير الذي صدر أمس الأربعاء إنه اعتبارًا من 28 يناير، كان هناك ما لا يقل عن 12 ألف جندي و110 من قطع المدفعية والدبابات وناقلات الجنود المصفحة، في مناطق التدريب في المنشأة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أنه خلافًا لما حدث سابقًا لا توجد أي علامات على إنشاء مخيمات في المنشأة، مما يدل على أن العرض سيكون أصغر نسبيًّا من حيث الحجم.

ويبدو أن كوريا الشمالية تستعد للاحتفال بالذكرى السبعين على تأسيس قواتها المسلحة في الثامن من فبراير، أي قبل يوم واحد من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

