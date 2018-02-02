وصول الوفد الكوري الشمالي المشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ

وصل الوفد الرياضي الكوري الشمالي المشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، إلى كوريا الجنوبية أمس.

ويتكون الوفد الشمالي من 32 عضوا، بمن فيهم 10 رياضيين و3 مدربين بالإضافة إلى 18 من المسؤولين وموظفي الدعم، برئاسة نائب وزير الرياضة الكوري الشمالي "وان كيل أو"، وقد وصلوا إلى مطار "يانغ يانغ" الدولي الذي يقع بالقرب من مدينة "كانغ ننغ"، التي ستقام فيها بعض مباريات أولمبياد بيونغ تشانغ كما توجد فيها القرية الأولمبية التي ستستضيف الرياضيين الكوريين الشماليين.

وسينضم الرياضيون الكوريون الشماليون العشرة للـ12 لاعبة هوكي الجليد اللاتي كن قد وصلن إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي للمشاركة في التدريبات المشتركة مع اللاعبات الكوريات الجنوبيات، حيث يشاركن في أولمبياد بيونغ تشانغ ضمن فريق كوري موحد.

كما ستتنافس كوريا الشمالية في التزلج الآلبي، والتزلج للمسافات الطويلة، والرقص على الجليد، والتزلج على المضمار الصغير، بالإضافة إلى هوكي الجليد للنساء.

وبهذا، تشارك في كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ بوفد يتكون من 47 عضوا، بمن فيهم 22 لاعبا ولاعبة.

وقد عاد لاعبو التزلج الكوريون الجنوبيون إلى البلاد بعد مشاركتهم في التدريبات المشتركة مع نظرائهم الشماليين التي جرت خلال اليومين الماضيين في منتجع "ماشيك نيونغ" بكوريا الشمالية، على متن نفس الطائرة الخاصة التي كانت تقل الوفد الرياضي الكوري الشمالي.

