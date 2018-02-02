بيونغ يانغ تدعو الأمم المتحدة إلى بذل جهود لوقف الاستفزازات النووية الأمريكية

بعث وزير الخارجية الكوري الشمالي "لي يونغ هو" برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" دعاه فيها إلى بذل جهود لوقف ما أسماه بـ"الاستفزازات النووية الأمريكية" بشكل كامل، مطالبا بمناقشة هذه القضية في مجلس الأمن الدولي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن الوزير "لي" بعث بالرسالة إلى "غوتيريس" يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي معربا عن قلقه بشأن تحركات عسكرية أمريكية بدأت تظهر في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات بين الكوريتين وتنخفض فيه حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف الوزير الكوري الشمالي "لي" أن الولايات المتحدة تقوم بنشر أسلحتها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك حاملة طائرات تعمل بالوقود النووي، من إجل زيادة التوتر في المنطقة قصدا في الوقت الذي تجلس فيه الكوريتان على طاولة المفاوضات لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن كوريا الشمالية ستستمر في بذل جهودها لتحسين العلاقات بين الكوريتين، مؤكدا أنها لن تتسامح مع التصرفات التي تعرقل هذه الجهود.

ودعا "لي" الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الولايات المتحدة من شن استفزازات نووية قد تتسبب في تصعيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المجاورة لها وتعرض العالم لحرب نووية.

