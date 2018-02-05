رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية أمس الأحد أن كوريا الشمالية سترسل وفدا رفيع المستوى برئاسة "كيم يونغ نام" رئيس مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي، إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوزارة أن السلطات الكورية الشمالية أخبرتها بأن "كيم" سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية خلال الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من فبراير الجاري على رأس وفد يتكون من 3 أعضاء، وسيرافقه في هذه الزيارة فريق دعم يتكون من 18 شخصا.

ويذكر أنه بموجب الدستور الكوري الشمالي، يعتبر رئيس مجلس الشعب الأعلى رئيسا شرفيا لكوريا الشمالية.

ومن جهة ثانية، سيصل وفد متقدم فني كوري شمالي يتكون من 20 شخصا إلى كوريا الجنوبية اليوم الاثنين ومعه عدد من الآلات الموسيقية والمعدات الأخرى.

أما الوفد الفني الرئيسي فسوف يصل إلى كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء لإقامة عرضين موسيقيين في مدينة كانغ ننغ يوم الثامن من فبراير، وفي سيول يوم الحادي عشر، بينما سيصل وفد المشجعين وفريق التيكوندو الاستعراضي، والوفد الإعلامي، إلى كوريا الجنوبية بعد غد الأربعاء.

