أبلغت كوريا الشمالية الجانب الكوري الجنوبي بأن وفدها الفني الرئيسي سيقوم بزيارة للجنوب على متن العبارة "مان كيونغ بونغ"، بدلا من الطريق البري الغربي الذي يربط بين الكوريتين.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية غيرت خطتها لاستخدام الطريق البري في إرسال وفدها الفني من إجل راحة أعضاء الوفد من حيث السكن والطعام.

وأضاف المتحدث أن الجانبين يجريان مباحثات حول مكان رسو العبارة "مان كيونغ بونغ"، ومكان إقامة أعضاء الوفد في أثناء وجودهم في سيول.

وقد وصل وفد فني متقدم كوري شمالي يتكون من 23 شخصا إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم الاثنين عبر الطريق البري الغربي، حيث توجهوا إلى مقاطعة كانغ وان فور وصولهم.

