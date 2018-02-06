الفرقة الفنية الكورية الشمالية تصل إلى الجنوب عبر البحر اليوم

من المنتظر أن تصل الفرقة الفنية الكورية الشمالية التي ستقدم عروضا خلال فترة انعقاد أولمبياد بيونغ تشانغ، على متن عبارة إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر في وزارة التوحيد في سيول إن العبارة الكورية الشمالية "مان كيونغ بونغ- 92" ستصل إلى ميناء "موك هو" في مدينة "دونغ هيه" على البحر الشرقي، في الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأضافت المصادر أن العبارة التي تحمل الفرقة الفنية المكونة من 140 عضوا قد التقت بسفينة مرافقة من كوريا الجنوبية عند الحدود في البحر الشرقي في حوالي الساعة 9:30 صباحا، ثم توجهتا معا نحو ميناء "موك هو".

وفيما يتعلق بالمخاوف من أن دخول تلك العبارة للمياه الكورية الجنوبية قد ينتهك عقوبات سيول ضد بيونغ يانغ، قالت الحكومة إنها قررت استثناء العبارة "مان كيونغ بونغ – 92" من تلك العقوبات، وذلك في سياق الإجراءات الهادفة إلى دعم الاستضافة الناجحة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وكان فريق متقدم من الفرقة الفنية الكورية الشمالية، مكون من 23 عضوا، قد وصل إلى كوريا الجنوبية أمس الاثنين للتحضير للعروض المقرر إجراؤها فى مدينتيْ سيول وكانغ ننغ.