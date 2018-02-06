سيول تقدم الأطعمة والوقود والكهرباء للفرقة الفنية الكورية الشمالية

من المقرر أن تقدم سيول الأطعمة والوقود والكهرباء، للفرقة الفنية الكورية الشمالية التي وصلت إلى كوريا الجنوبية على متن عبارة مساء اليوم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التوحيد للصحفيين إنه سيتم تقديم وسائل الراحة إلى الوفد الشمالي، كما حدث من قبل في عام 2002 في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في بوسان، حيث شاركت كوريا الشمالية فيها أيضًا.

وقد اجتازت العبارة "مان كيونغ بونغ -92" الحدود في البحر الشرقي صباح اليوم الثلاثاء، ووصلت إلى ميناء "موك هو" في مدينة "دونغ هيه" في حوالي الساعة الخامسة مساءً.

وتعتزم الفرقة الفنية الشمالية استخدام السفينة كمحل لإقامتها في أثناء وجودها في كوريا الجنوبية، لتقديم بعض العروض الفنية بمناسبة الدورة الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ".

وأشار المصدر إلى أنَّ دخول العبارة لا ينتهك العقوبات الفردية التي تفرضها الولايات المتحدة على "بيونغ يانغ"، مؤكدًا أنه تمت مناقشة هذا الموضوع مع واشنطن.

الجدير بالذكر أن دخول العبارة ينتهك عقوبات سيول ضد بيونغ يانغ، لكنَّ الحكومة الكورية الجنوبية قررت استثناء دخول تلك العبارة، بهدف دعم مساعي إنجاح أولمبياد "بيونغ تشانغ".

