وصل وفد كوري شمالي يضم 280 عضوا، من بينهم فريق لتشجيع الرياضيين الكوريين الشماليين في أولمبياد بيونغ تشانغ، وفريق تيكوندو استعراضي، وصحفيون، إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عبر الطريق البري عند الحدود الغربية.

وقالت وزارة التوحيد في سيول إن الوفد وصل إلى الجنوب عبر مكتب العبور بين الكوريتين في الساعة التاسعة و28 دقيقة من صباح اليوم.

ويضم الوفد، الذي يرأسه وزير الرياضة "كيم إيل غوك"، صحفيين ومسؤولين في اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية. وأوضحت وزارة التوحيد أن قائمة الأسماء التي أرسلتها كوريا الشمالية تشير إلى أن الوفد يضم أربعة مسؤولين في اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية و229 من المشجعين و26 أعضاء فريق التيكوندو، و21 صحفيا، أي بإجمالي 280 عضوا.

وأضافت أن فريق المشجعين سيحضر المباريات التي سيشارك فيها الرياضيون الكوريون الشماليون ومباريات فريق هوكي الجليد المشترك بين الكوريتين، بالإضافة إلى بعض مباريات الرياضيين الكوريين الجنوبيين. وبالنسبة لفريق التيكوندو الاستعراضي، فسوف يقيم أربعة عروض مشتركة مع الفريق المماثل في كوريا الجنوبية، وسيكون أول تلك العروض في حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ يوم الجمعة القادم.

