كوريا الشمالية ترسل أخت زعيمها لحضور أولمبياد بيونغ تشانغ

من المنتظر أن تزور كوريا الجنوبية "كيم يو جونغ" الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي، خلال فترة انعقاد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ، التي ستبدأ يوم الجمعة.

وتعد هذه هى المرة الأولى التي يقوم فيها أحد أعضاء أسرة "كيم" الحاكمة في كوريا الشمالية، بزيارة إلى كوريا الجنوبية.

وأعلنت وزارة التوحيد فى سيول اليوم الأربعاء أنها تلقت قائمة بأسماء الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى الذي سيحضر فاعليات دورة بيونغ تشانغ الأولمبية، ومن بين تلك الأسماء "كيم يو جونغ"، أخت الزعيم الشمالي، والتي تشغل منصب نائب مدير قسم الدعاية التابع لحزب العمال الحاكم، والبالغة من العمر 28 عاما.

كما تضم القائمة التي تشمل 22 عضوا، الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية "كيم يونغ نام"، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الشعب الأعلى، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين كبار في الحزب، من بينهم "تشيه هوي" رئيس اللجنة الوطنية للارتقاء بالرياضة، و"ري سون كوان" رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لأرض الوطن. ومن المقرر أن يبقى الوفد الكوري الشمالي فى الجنوب لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة القادم.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة التوحيد في سيول بأن بيونغ يانغ أعدت تلك القائمة بناء على الممارسات الدولية المتمثلة في إرسال أفراد أسرة قادة الدولة إلى هذا الحدث الرياضي العالمي.

