الوفد الكوري الشمالي لا ينوي الالتقاء بالجانب الأمريكي

صرحت كوريا الشمالية اليوم بأن وفدها الذي سيحضر مراسم افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ لن يلتقي بالجانب الأمريكي في أثناء زيارته لكوريا الجنوبية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جو يونغ سام" المدير العام في وزارة الخارجية الكورية الشمالية حيث قال أيضا إن بلاده لم تتسول الحوار مع الولايات المتحدة ولن تطلبه في المستقبل أيضا، وذلك ردا على سؤال توجه به مراسل في وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية حول تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن الاتصالات بين الوفد الكوري الشمالي ونائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس".

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن "جو" أشار أيضا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي لم يطلب أيضا إجراء أي اتصال بالوفد الكوري الشمالي، بل إنه طلب من السلطات الكورية الجنوبية عدم تطابق خطوط التحرك مع الوفد الكوري الشمالي، وفقط أدلى بتصريحات غامضة قال فيها "لنرى ماذا سيحدث".

كما أكد "جو" على أن زيارة الوفد الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية تأتي فقط من أجل مباركة النجاح في استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية من خلال المشاركة فيها.

وأضاف أن بيونغ يانغ لا تريد استغلال هذا المهرجان الرياضي كساحة سياسية، حيث إنها لا تشعر بالحاجة إلى ذلك.

