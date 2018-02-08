كوريا الشمالية تعقد عرضا عسكريا عشية افتتاح دورة بيونغ تشانغ الأولمبية

أكد مصدر مسؤول في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد نظمت بالفعل عرضا عسكريا في حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس جيشها.

وأوضح المصدر أن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تبث أي أخبار عن هذا العرض الذي يعتقد أنه عُقد بمشاركة 50 ألف شخص، من بينهم 13 ألف جندى. وأضاف المصدر أن الجهات ذات الصلة في الحكومة الكورية الجنوبية تراقب عن كثب ما إذا كان التلفزيون المركزي الكوري الشمالي سيبث مشاهد من هذا العرض في وقت لاحق.

وكانت كوريا الشمالية قد غيّرت موعد احتفالها السنوي بتأسيس جيشها الشعبي بحيث يتم عقده اليوم الخميس الثامن من فبراير، أي قبل يوم واحد من افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية. وكانت بيونغ يانغ تحتفل من قبل بهذا اليوم في يوم 25 أبريل احتفاء بذكرى تأسيس "كيم إيل سونغ" لوحدات حرب العصابات الكورية الشمالية ضد الاحتلال الياباني. ويجيء العرض العسكري الكوري الشمالي قبيل وصول نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" إلى كوريا الجنوبية لحضور دورة الألعاب الأولمبية وأيضا قبل حضور وفد رفيع المستوى من كوريا الشمالية يتضمن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الصغرى "كيم يو جونغ"، غدا الجمعة.



