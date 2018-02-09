كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا في بيونغ يانغ

نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا في العاصمة بيونغ يانغ أمس الخميس، أي قبل يوم واحد من افتتاح أولمبياد بيونغ الشتوية في كوريا الجنوبية، وذلك بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس الجيش الكوري الشمالي,

وفي كلمة ألقاها أمام 50 ألفا من من الجنود والمواطنين الذين تجمعوا في ساحة "كيم إيل سونغ"، دعا الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" جيش بلاده ليكون على أهبة الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على أن بلاده التي تمتلك الأسلحة النووية هي قوة عسكرية على مستوى عالمي.

وقد تم بث العرض العسكري في فيديو مسجل مساء أمس الخميس بعد ست ساعات من إجرائه، حيث يظهر الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هوا صنغ 14"، وأربعة صواريخ من طراز "هوا صنغ 15" .

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت الصاروخ "هوا صنغ 14" مرتين في شهر يوليو من العام الماضي، والصاروخ "هوا صنغ 15" في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ويذكر أن مدى الصاروخ "هوا صنغ 15" يبلغ نحو 13 ألف كيلومتر، ويمكنه أن يصل إلى أي جزء من الولايات المتحدة.

كما ظهرت في العرض 6 صواريخ من طراز "هوا صنغ 12" ، و6 صواريخ أخرى من طراز "بوك غوك صنغ 2" ذات المحركات التي تستخدم الوقود الصلب.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن هذا العرض العسكري كان أقل حجما مقارنة بالعرض السابق الذي جري في شهر أبريل من العام الماضي.

