وصل إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة وفد كوري شمالي رفيع المستوى على متن طائرة خاصة تابعة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جون أون".

ويترأس الوفد "كيم يونغ نام" رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، وبصحبته ثلاثة مسؤولين آخرين، هم: "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الشمالي نائبة مدير إدارة الدعاية في حزب العمال الحاكم، و"تشيه هوي" رئيس اتحاد الرياضة، و"لي سون كوان" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن.

وكان في استقبال الوفد الكوري الشمالي وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "تشو ميونغ كيون" ونائب رئيس مكتب الأمن الوطني "نام كوان بيون".

وفي أثناء إقامة الوفد في كوريا الجنوبية التي تستغرق ثلاثة أيام، سيحضر حفل افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، ومأدبة غداء يقيمها الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" غدا السبت.

