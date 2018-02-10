الفرقة الفنية الكورية الشمالية تقيم حفلها الأول في كوريا الجنوبية

أقامت الفرقة الفنية الكورية الشمالية مساء أمس الخميس حفلا موسيقيا في مركز"كانغ ننغ" للفنون كأول حفل لها في كوريا الجنوبية على هامش دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وقد شمل هذا الحفل أداء عدد من الأغاني الشعبية الكورية الشمالية وبعض الأغاني الكورية الجنوبية التي تحظى بشعبية كبيرة في كوريا الشمالية.

وفي ختام الحفل، قامت الفرقة الكورية الشمالية بعزف أغنية "أملنا في التوحيد"، وأغنية "نلتقى مرة أخرى".

ويذكر أن حفل أمس الخميس يعد الأول من نوعه الذي تؤدي فيه فرقة فنية كورية شمالية في كوريا الجنوبية منذ 16 عاما.

وستتوجه الفرقة الشمالية اليوم إلى سيول لأداء حفلها الثاني في المسرح الوطني يوم الأحد القادم.

