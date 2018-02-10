مرور عامين على تعليق تشغيل مجمع كيسونغ

مر اليوم عامان على تعليق تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي، بعد إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية وإطلاقها صواريخ طويلة المدى.

وبمناسبة خلق جو ملائم لتحسين العلاقات بين الكوريتين في ظل مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ، بدأت الشركات الكورية الجنوبية التي كانت تعمل في مجمع كيسونغ تتوقع احتمال إعادة تشغيله.

وفي هذا الإطار، تخطط هذه الشركات لتقديم طلب للحكومة للسماح لها بزيارة المجمع خلال الفترة من أواخر شهر فبراير وحتى أوائل شهر مارس القادم، من أجل تفقد المعدات والمنشآت التي تركتها في المجمع.

ويرى المراقبون أنه من المستحيل أن تقوم كوريا الجنوبية بإعادة تشغيل المجمع بشكل أحادي نظرا للعقوبات الدولية المفروضة عليها.

وطبقا لما ذكره اتحاد الشركات العاملة في مجمع كيسونغ، تعانى الشركات التي كانت تعمل في المجمع من صعوبات مالية منذ تعليق تشغيله يوم العاشر من شهر فبراير من عام 2016.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد قدمت دعما ماليا بقيمة 583.3 مليار وون لتلك الشركات، لكن اتحاد الشركات العاملة في المجمع قال إن إجمالي الخسائر المالية التي تعرضت لها تلك الشركات يبلغ 1.5 تريليون وون.

