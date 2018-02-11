الرئيس الكوري يلتقي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الشمالي

أكتب :

2018-02-10 15:19:07

تحديث :

2018-02-10 15:19:07

الرئيس الكوري يلتقي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الشمالي

التقى الرئيس الكوري "مون جيه إين"، مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بيونغ تشانغ"، في أول لقاء بينهما.
والتقى الرجلان أمس الجمعة في منتجع "يونغ بيونغ" في مقاطعة "كانغ وون"، حيث أقام الرئيس "مون" حفل ترحيب بكبار ممثلي الدول التي تزور كوريا الجنوبية، احتفالًا باستضافتها للدورة.
وصافح الرئيس "مون" ضيفه "كيم يونغ نام"، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، والتقطا صورة ثنائية.
ويضم الوفد الكوري الشمالي أيضًا شقيقة الزعيم الكوري، وتتضمن زيارتهم التي تستمر لمدة 3 أيام مأدبة غداء مع الرئيس مون، في مقر الرئاسة في سيول، اليوم السبت.

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