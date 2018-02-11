الزعيم الشمالي يدعو الرئيس "مون"لاجراء محادثات في بيونغ يانغ

طلب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" من رئيس كوريا الجنوبية "مون جي ان" زيارة بيونغ يانغ.

وكان الوفد الكوري الشمالي المشارك في اولمبياد بيونغ تشانغ قد زار القصر الرئاسي "تشونغ وا دي" في سيئول، حيث قامت أخت الزعيم الكوري الشمالي بتقديم دعوة من زعيم كوريا الشمالية لرئيس كوريا الجنوبية "مون جي ان" لإجراء محادثات قمة في بيونغ يانغ والتي تعتبر ثالث قمة بين الكوريتين.

يذكر أن الوفد الكوري الشمالي الذي ترأسه "كيم يونغ نام" رئيس مجلس الشعب في كوريا الشمالية و "كيم يو جونغ" الأخت الصغرى للزعيم الشمالي قد التقى بالرئيس الكوري الجنوبي في مأدبة غداء اليوم السبت. وعقب ذلك أعلن الناطق باسم القصر الرئاسي "كيم اوي كيوم" للصحفيين ان أخت الزعيم الشمالي سلمت رسالة للرئيس "مون" مفادها أن الزعيم الكوري الشمالي يرغب في عقد لقاء قمة مع الرئيس "مون" في اقرب وقت ممكن.

هذا وقد اقترح الرئيس "مون" ردا على ذلك العمل معا من أجل تهيئة بيئة مؤاتية لاجراء محادثات قمة بين الكوريتين في كوريا الشمالية. كما حث الرئيس "مون" المسؤولين في بيونغ يانغ في بحث سبل استئناف الحوار مع الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن "كيم اوي كيوم" الناطق الرسمي باسم القصر الرئاسي "تشونغ وا دي" اوضح للصحفيين ان المسؤول الشمالي "كيم يو جونغ" الذي يشغل منصب نائب مدير إدارة الدعاية بحزب العمال الحاكم قد وصل إلى كوريا الجنوبية كمبعوث خاص من قبل الزعيم الشمالي "كيم جونغ اون".

الجدير بالذكر ان زيارة اليوم السبت لوفد شمالي رفيع المستوى إلى القصر الرئاسي تعتبر الأولى من نوعها منذ ثمانية سنوات ونصف. في حين تمثل زيارة "كيم يو جونغ" اخت الزعيم الشمالي اول زيارة لعضو من عائلة مؤسس كوريا الشمالية "كيم ايل سونغ" يعبر فيها خط الحدود بين الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.

