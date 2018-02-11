الوفد الكوري الشمالي يزور القصر الرئاسي في سيئول

قام الوفد الكوري الشمالي المشارك في اولمبياد بيونغ تشانغ للألعاب الشتوية بزيارة إلى القصر الرئاسي "تشونغ وا ديه" في سيئول.

هذا وقد وصل "كيم يونغ نام" رئيس مجلس الشعب الكوري الشمالي و "كيم يو جونغ" الأخت الصغرى للزعيم الشمالي إلى القصر الرئاسي قبيل دقائق من الساعة 11:00 صباح السبت من اجل حضور مأدبة غداء مع رئيس كوريا الجنوبية "مون جي ان".

يذكر ان الوفد الكوري الشمالي يقوده "كيم يونغ نام" الزعيم الشرفي للبلاد، ويضم الوفد أربعة اعضاء بما فيهم "تشوي هوي" رئيس اللجنة الوطنية للتوجيه الرياضي و "ري سون غون" رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الأجداد.

وكانت قد ثارت تكهنات في وسائل الاعلام بأن الأخت الصغرى للزعيم الشمالي سوف تقدم دعوة من أخيها من أجل عقد قمة بين الكوريتين، لكن يتعين الانتظار لمعرفة ما اذا كان نائب رئيس قسم الدعاية لحزب العمال الحاكم والذي قدم إلى كوريا الجنوبية كمبعوث خاص من الزعيم "كيم جونغ اون" يحمل مثل هذه الرسالة إلى الرئيس "مون".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة اليوم السبت للوفد الشمالي رفيع المستوى إلى القصر الرئاسي تعتبر الأولى من نوعها منذ ثمانية سنوات ونصف في حين تمثل زيارة "كيم يو جونغ" اخت الزعيم الشمالي اول زيارة لعضو من عائلة مؤسس كوريا الشمالية "كيم ايل سونغ" يعبر فيها خط الحدود بين الكوريتين منذ نهاية الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي.



