الفرقة الفنية الكورية الشمالية تتوجه إلى سيئول

أنهت الفرقة الفنية الكورية الشمالية الزائرة إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، أنهت عروضها الفنية في "غانغ نيونغ" صباح اليوم السبت، ومن ثم توجهت إلى سيئول لإقامة آخر عرض لها في البلاد.

هذا وكانت العبارة الكورية الشمالية "مانغ يونغ بونغ-92" قد وصلت إلى كوريا الجنوبية حاملة الفرقة الفنية الشمالية الثلاثاء الماضية، وظلت مركزا لايواء الفرقة الفنية اثناء اقامتهم في "غانغ نيونغ". وقد غادرت العبارة الشمالية البلاد عائدة إلى بيونغ يانغ عقب انتهاء الفرقة الفنية من أداء عروضها في "غانغ نيونغ".

يذكر أن بيونغ يانغ كانت قد طلبت تزويد السفينة بالوقود لكن لم يتفق الجانبان بسبب تباين وجهات النظر حول كمية الوقود. وقالت وزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول ان الجانب الشمالي ذكر اثناء المحادثات انه لن يستلم اي وقود من الجنوب حتى لا يتسبب ذلك في احداث مشاكل لكوريا الجنوبية بسبب العقوبات الدولية.

تجدر الإشارة إلى ان مجلس الأمن كان قد قرر في ديسمبر الماضي فرض سقف لواردات النفط إلى كوريا الشمالية بحيث لا تتعدى 500 الف برميل في العام.

يشار إلى أن الفرقة الفنية الكورية الشمالية قدمت عروضا فنية في مركز "غانغ نيونغ" للفنون اول امس الخميس. وسوف يقدم عروضا فنية اخرى في العاصمة سيئول في مسرح كوريا القومي غدا الأحد، ومن ثم سوف يعود إلى كوريا الشمالية الاثنين المقبل عبر الطريق البري في خط الحدود الغربي الفاصل بين الكوريتين.

