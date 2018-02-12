عودة الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى إلى بيونغ يانغ

أكتب :

2018-02-12 11:35:39

تحديث :

2018-02-12 11:59:20

عودة الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى إلى بيونغ يانغ

عاد الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى مساء أمس الأحد إلى بيونغ يانغ بعد ثلاثة أيام قضاها في كوريا الجنوبية لحضور حفل افتتاح دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.
وكان آخر نشاطات الوفد الشمالي حضور الحفل الموسيقي الذي أقامته الفرقة الفنية الكورية الشمالية "سام جي يون" أمس الأحد في المسرح الوطني في سيول مع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين".
وقال رئيس الوفد الشمالي "كيم يونغ نام" خلال لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" قبيل بدء الحفل إنه سيعود إلى كوريا الشمالية على أمل تجديد هذا اللقاء.
وردا على ذلك، عبر الرئيس "مون" عن أمله في بذل جهود مشتركة من قبل الكوريتين لجعل زيارة الوفد الكوري الشمالي لكوريا الجنوبية فرصة لإيقاد شعلة الحوار بين الجانبين.
وكان "كيم يونغ نام"، و"كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، و"هيون سونغ وال" رئيسة الفرقة الفنية الكورية الشمالية، قد حضروا الحفل الموسيقي وجلسوا بجانب الرئيس "مون جيه إين".

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