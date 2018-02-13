عودة الفرقة الفنية الكورية الشمالية بعد تقديم عرضين في الجنوب

عادت الفرقة الفنية الكورية الشمالية صباح اليوم الاثنين إلى الشمال عبر الطريق البري الغربي بين الكوريتين.

وكانت الفرقة الشمالية التي تتكون من 137 عضوا قد وصلت إلى كوريا الجنوبية يوم السادس من شهر فبراير الجاري على متن العبارة "مان كيونغ بونغ 92" ، حيث قدمت عرضين موسيقيين في مدينة "كانغ ننغ" يوم الثامن والعاصمة "سيول" يوم الحادي عشر من فبراير الجاري، على هامش دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها فرقة فنية كورية شمالية بتنظيم عروض في كوريا الجنوبية بعد عرضها الأول في شهر أغسطس من عام 2002.

