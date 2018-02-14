رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يزور كوريا الشمالية بعد انتهاء الأولمبياد

يعتزم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" زيارة كوريا الشمالية بعد انتهاء أولمبياد "بيونغ تشانغ".

وقال "مارك آدامز" المتحدث باسم رئيس اللجنة لوكالة الأنباء الفرنسية إن "باخ" سيزور كوريا الشمالية بعد انتهاء المنافسات الأولمبية الحالية، لكنه لم يحدد تاريخ الزيارة.

وقال آدامز إن كوريا الشمالية وجَّهت الدعوة إلى مقر اللجنة الأولمبية في لوزان بسويسرا في 20 يناير الماضي، حيث اجتمعت اللجنة الأولمبية الدولية مع الكوريتين في أثناء بحث مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ.

وكان "باخ" قد صرح في وقت سابق لوكالة يونهاب للأنباء في سيول بأنه تلقى دعوة من بيونغ يانغ لزيارتها، وأنه ينسق حاليًا مع المسؤولين هناك في هذا الصدد.

