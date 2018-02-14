سيول تبحث كيفية تغطية تكاليف مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد

تبحث حكومة كوريا الجنوبية حاليا كيفية تغطية نفقات مشاركة كوريا الشمالية في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، والتي تبلغ 2,9 مليار وون.

وقالت وزارة التوحيد إن مجلس التبادلات والتعاون بين الكوريتين سوف يبحث هذا الموضوع صباح اليوم الأربعاء في اجتماع يُعقد برئاسة وزير التوحيد "جو ميونغ كيون".

وفي حالة موافقة المجلس، سوف تستخدم الحكومة أموالا من صندوق التعاون بين الكوريتين لتغطية نفقات استضافة أعضاء فرقة التشجيع الكورية الشمالية والفرقة الفنية وفريق التيكوندو، خلال فترة إقامتهم في كوريا الجنوبية.

وقد قررت الحكومة في أواخر الشهر الماضي إنفاق 148 مليون وون من الصندوق لتغطية تكاليف فريق الدعم الحكومي المشترك فيما يتعلق بالمشاركة الأولمبية لكوريا الشمالية.

وسوف تجرى في وقت لاحق مناقشات حول تكاليف مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية للمعاقين.



