وفاة عدد كبير من الراغبين في المشاركة في برنامج لم شمل الأسر المشتتة

طبقا لبيانات صادرة عن نظام معلومات الحاسب الآلي الخاص بالأسر المشتتة والذي تديره وزارة التوحيد الوطني ومنظمة الصليب الأحمر، بلغ إجمالي عدد الراغبين في المشاركة في برنامج لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين المسجلة أسماؤهم في النظام خلال الفترة من عام 1988 وحتى نهاية شهر يناير الماضي، 131 ألفا و447 شخصا.

وأشارت البيانات إلى أن 72 ألفا و762 شخصا منهم قد توفوا، ومن ثم بلغ عدد الذين مازالوا على قيد الحياة منهم 58 ألفا و685 شخصا.

كما أشارت إلى أن 3 آلاف و795 شخصا من الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في برنامج لم شمل الأسر المشتتة قد توفوا في العام الماضي فقط، كما توفي 455 منهم في شهر يناير الماضي.

وتبلغ حصة الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاما من الراغبين في المشاركة في هذا البرنامج 64.7% وهو ما يشير إلى زيادة وتيرة شيخوخة الراغبين في المشاركة في برنامج لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين.

الجدير بالذكر أن برنامج لم شمل الأسر المشتتة قد بدأ في شهر سبتمبر من عام 1985 حيث تم لم شمل 4 آلاف و185 أسرة حتى شهر أكتوبر من عام 2015 من خلال 21 جولة من اللقاءات المباشرة، كما تم لم شمل 557 أسرة من خلال 7 جولات من اللقاءات بالفيديو.

