كيم جونغ أون يزور قصر الشمس بمناسبة ذكرى ميلاد أبيه

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" قام بزيارة لقصر الشمس، "كوم سو سان"، اليوم الجمعة، برفقة عدد من كبار المسؤولين في حزب العمال الحاكم ، وذلك بمناسبة ذكرى مولد أبيه الزعيم السابق الراحل "كيم جونغ إيل".

وقالت الوكالة إن "كيم" قدم أسمى آيات التبجيل والاحترام لوالده الراحل "كيم جونغ إيل" في أثناء زيارته لقصر الشمس.

ومن بين المسؤولين الذين رافقوا "كيم جونغ أون" في هذه الزيارة، مجموعة من نواب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، وفي مقدمتهم نائب رئيس اللجنة المركزية "تشيه ريونغ هيه".

ولم يكن كبار المسؤولين العسكريين في رفقة "كيم جونغ أون" في هذه الزيارة.

