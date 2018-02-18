كوريا الشمالية: بيونغ يانغ غير متعطشة للحوار مع الولايات المتحدة

أكتب :

2018-02-17 16:50:37

تحديث :

2018-02-17 16:50:37

كوريا الشمالية: بيونغ يانغ غير متعطشة للحوار مع الولايات المتحدة

قالت كوريا الشمالية اليوم السبت إنها غير متعطشة للحوار مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن هي من تشعر أكثر بالقلق مع مرور الوقت.
هذا وانتقدت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، انتقدت في مقالها الافتتاحي نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" الذي قاد وفد الولايات المتحدة في افتتاح اولمبياد بيونغ تشانغ.
وقالت الافتتاحية إنه قد اهتمت وسائل الاعلام بشكل شديد حول ما اذا كانت كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستجريان أي اتصالات او حوار اثناء الأولمبياد. لكن قالت الصحيفة إن ذلك كان بسبب أن ترمب وحلفائه هم من يثيرون ضجة حول هذا الأمر في حين ان كوريا الشمالية لم تكن تفكر حتى في اجراء حوار.
يذكر ان كوريا الشمالية قالت انها مستعدة من خلال عدة تدابير للتعامل مع أي خطوة من قبل الولايات المتحدة سواء كانت عقوبات او ممارسة ضغوط او خيارات عسكرية او مؤامرات ماكرة على حد وصف الصحيفة.

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