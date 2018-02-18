وزير التوحيد يجدد الدعوة إلى لم شمل الأسر المفرقة

أكتب :

2018-02-17 20:10:09

تحديث :

2018-02-17 20:10:09

وزير التوحيد يجدد الدعوة إلى لم شمل الأسر المفرقة

جدَّد وزير التوحيد "تشو ميونغ كيون" دعوته لكوريا الشمالية إلى استئناف لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب الكورية.
وخلال مراسم الاحتفال بمناسبة العام القمري الجديد مع أفراد العائلات المفرقة بين الكوريتين الذي اقيم في مكان بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، قال "تشو" إن حكومة كوريا الجنوبية مستعدة لمتابعة برنامج لم الشمل بغض النظر عن الزمان والمكان والشكل إذا كانت بيونغ يانغ مستعدة.
وقال إن الحكومة سوف تبذل كل ما في وسعها حتى يؤدي التعاون بين الكوريتين الذي بدأ مع الدورة الأولمبية إلى تحسين العلاقات الثنائية وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
وكانت سيول قد اقترحت عقد اجتماع لم الشمل خلال العام القمري الجديد في حوار رفيع المستوى في الشهر الماضي. وقد رفضت بيونغ يانغ المقترح وطالبت بإعادة النساء الهاربات اللائي هربن أثناء عملهن في مطعم كوري شمالي في الصين عام 2016. وكان اللقاء الأخير الذي عُقِد بين الكوريتين للمِّ الشمل قد جرى عام 2015.

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