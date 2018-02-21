بيونغ يانغ ترحب بالاستضافة المشتركة لدورة الألعاب الآسيوية

أبدى عضو اللجنة الأولمبية الدولية الكوري الشمالي "تشانغ أونغ" ردًا إيجابيًّا بشأن فكرة الاستضافة المشتركة بين الكوريتين لدورة الألعاب الشتوية الآسيوية لعام 2021.

وعقب عودته إلى بلاده عبر مطار بكين الدولي اليوم الثلاثاء، علَّق "تشانغ" على الفكرة التي طرحها "تشيه مون سون" حاكم مقاطعة "كانغ وان" في كوريا الجنوبية، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت الماضي، بالقول إن الاستضافة المشتركة أمر ممكن بالتأكيد، وأضاف أن الدورة التاسعة للألعاب الآسيوية ستكون أسهل في الاستضافة من الدورة الأولمبية نظرا لوجود عدد أقل من الدول التي تسعى لاستضافتها.

كما أبدى ردًّا إيجابيًّا بشأن اقتراح "تشيه" حول استخدام منتجع "ماشيك نيونغ" للتزلج في مدينة "وان سان" الكورية الشمالية.

وعندما سُئِل عن رؤيته لدورة الألعاب الأولمبية في "بيونغ تشانغ"، قال إنها نجحت نجاحًا كاملًا وأنها دورة رائعة. كما قال إن الدورة جمعت وقربت بين الشعب في الكوريتين.