تقارير أمريكية تحذر من تطور قدرات كوريا الشمالية في القرصنة الإلكترونية

حذرت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية من أن قدرات كوريا الشمالية المتقدمة في الإنترنت قد صارت تشكل مخاطر متزايدة على المستوى العالمي.

ونقلت شبكة "إن بي سي" وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى أمس الثلاثاء، عن خبراء في الأمن السيبرانى قولهم إن القراصنة الكوريين الشماليين قادرون على سرقة وثائق من أجهزة كمبيوتر غير متصلة بالإنترنت.

وقالت شركة الأمن السيبرانى "فاير آي" فى تقرير أصدرته أمس الثلاثاء إن مجموعة من القراصنة فى كوريا الشمالية تدعى "ريبر"، وهي معروفة أيضا باسم "إيه بي تي 37"، تقوم بالتجسس على الشركات والحكومة والجيش ووسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، كما توسع من قدراتها على التجسس عبر الإنترنت إلى دول أخرى حول العالم.

كما قالت شركة "كراود سترايك"، التي تعمل أيضا في مجال الأمن السيبراني، لمحطة "إن بي سي"، إن البرمجيات الخبيثة التي يقوم بزرعها القراصنة الكوريون الشماليون متطورة جدا، حيث إنها قادرة على سرقة الوثائق من الشبكات غير المتصلة بالإنترنت.

وأضافت أن الأهداف الرئيسية تشمل قطاعات الحكومة والجيش والشؤون الدفاعية والمالية، والطاقة والكهرباء.