كوريا الجنوبية تخفض من حدة الدعاية عبر مكبرات الصوت ضد كوريا الشمالية

خفض الجيش الكوري الجنوبي من حدة الدعاية المضادة لكوريا الشمالية، والتي يبثها عبر مكبرات الصوت عند الحدود بين الكوريتين.

ووفقًا لوثيقة قدمتها وحدة الحرب النفسية اليوم الخميس، فإن رئاسة الأركان المشتركة أصدرت أمرًا عامًّا بعدم ذكر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في البرامج الدعائية التي يتم بثها في مكبرات الصوت عبر الحدود.

وأفادت الأنباء بأن هذا القرار يرجع إلى الاعتقاد بأن الانتقاد المباشر للزعيم الشمالي قد يستثير عداء الكوريين الشماليين.

وقد ركَّزت البرامج الدعائية الأخيرة على دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية، والدخول المشترك للاعبين الكوريين الجنوبيين والشماليين، وفريق هوكي الجليد المشترك بين الكوريتين.

