كوريا الشمالية ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى الحفل الختامي للأولمبياد

أكتب :

2018-02-22 15:23:13

تحديث :

2018-02-22 20:03:40

كوريا الشمالية ترسل وفدًا رفيع المستوى إلى الحفل الختامي للأولمبياد

قررت كوريا الشمالية إرسال وفد رفيع المستوى إلى الحفل الختامي لدورة "بيونغ تشانغ" للألعاب الأولمبية الشتوية.
وذكرت وزارة التوحيد في سيول أنَّ كوريا الشمالية أبلغتها اليوم الخميس بأنَّ "كيم يونغ تشول"، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم سوف يزور كوريا الجنوبية يوم الأحد، على رأس وفد حكومي في رحلة تستغرق 3 أيام.
وقالت الوزارة إن الوفد المكون من ثمانية أعضاء، من بينهم "ري سون كوان" رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن، سيزور الجنوب من خلال مكتب العبور على خط "كيونغ أوي"، على الحدود الغربية بين الكوريتين.
وقالت الوزارة إنها ستوافق على الزيارة نظرًا لأن مشاركة الوفد الشمالي في حفل اختتام الدورة سيساعد على تحسين العلاقات بين الكوريتين، والتمهيد لإقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

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