الرئيس يلتقي بوفد كوريا الشمالية في الحفل الختامي للأولمبياد

صرحت رئاسة الجمهورية الكورية الجنوبية بأن الرئيس "مون جيه إين" سوف يلتقي بالوفد الكوري الشمالي الذي سيحضر الحفل الختامي لأولمبياد بيونغ تشانغ، يوم الأحد القادم.

وقال المكتب الرئاسي في سيول، تشونغ وا ديه، إنه لا توجد هذه المرة أي خطط لتنسيق لقاء بين الوفدين الأمريكي والكوري الشمالي خلال حفل اختتام الأولمبياد.

وكانت كوريا الشمالية قد قررت إرسال وفد رفيع المستوى إلى الحفل الختامي لأولمبياد "بيونغ تشانغ". وقالت وزارة التوحيد في سيول إنَّ كوريا الشمالية أبلغتها اليوم الخميس بأنَّ "كيم يونغ تشول"، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم سوف يزور كوريا الجنوبية يوم الأحد، على رأس وفد حكومي في رحلة تستغرق 3 أيام.

وأوضحت الوزارة إن الوفد المكون من ثمانية أعضاء، من بينهم "ري سون كوان" رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن، سيزور الجنوب من خلال مكتب العبور على خط "كيونغ أوي"، على الحدود الغربية بين الكوريتين.

وأشارت الوزارة إلى أنها وافقت على الزيارة نظرًا لأن مشاركة الوفد الشمالي في حفل اختتام الدورة سيساعد على تحسين العلاقات بين الكوريتين، والتمهيد لإقامة السلام في شبه الجزيرة الكورية.

