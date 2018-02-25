الكوريتان تعقدان مباحثات عمل في يوم 27

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أنه سيتم عقد مباحثات عمل بين الكوريتين في يوم 27 من الشهر الحالي فبراير في المنطقة الحدودية "بان مون جوم"، وذلك لمناقشة مشاركة الوفد الكوري الشمالي في أولمبياد بيونغ تشانغ للمعاقيين.

وأوضحت الوزارة أن الطرف الشمالي قد أرسل رسالة بالموافقة على اقتراح الجانب الجنوبي لعقد مباحثات عمل بينهما.

وكانت وزارة التوحيد بين الكوريتين في سيئول قد اقترحت على الجانب الكوري الشمالي عقد مباحثات عمل بينهما في يوم 20 من الشهرالحالي.

تجدر الإشارة الى أن الكوريتين قد عقدتا مباحثات عمل على مستوى نائب وزير في يوم 17 من شهر يناير الماضي حيث وافق الجانب الكوري الشمالي على إرسال وفده الذي يتكون من 150 شخص من اللاعبين والصحفيين والفنانين.



