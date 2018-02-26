الفريقان الرياضي والتشجيعي الكوريان الشماليان يغادران كوريا الجنوبية

غادر الفريقيان الرياضي والتشجيعي الكوريان الشماليان كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى الشمال عبر الطريق البري الغربي، بعد مشاركتهما في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

وقد وصل الفريق التشجيعي الكوري الشمالي، البالغ عدد أعضائه حوالي 230 شخصا، إلى كوريا الجنوبية يوم السابع من شهر فبراير الجاري، أي قبل يومين من افتتاح أولمبياد بيونغ تشانغ، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين يوم التاسع من شهر يناير الماضي.

وفي أثناء إقامة الفريق التشجيعي الكوري الشمالي في الجنوب، نظم الفريق 8 جولات من العروض الفنية.

كما غادر كوريا الجنوبية مع الفريق التشجيعي، 46 من أعضاء الفريق الرياضي و4 مسؤولين في اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية و21 صحفيا كوريا شماليا، بإجمالي 300 شخص.



