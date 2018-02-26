شركات مجمع كيسونغ تطلب من الحكومة السماح لها بزيارة للمجمع

قدمت اللجنة الطارئة للشركات الكورية الجنوبية العاملة في مجمع كيسونغ الصناعي طلبا للحكومة الكورية الجنوبية لإصدار موافقة لها بزيارة ممثلي 154 شركة للمجمع لإجراء فحوصات على منشآتها هناك.

وعقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين قالت فيه إنه قد مر عامان على وقف تشغيل مصانع الشركات الكورية الجنوبية ومنشآتها في المجمع، منذ أن قررت الحكومة الكورية الجنوبية تعليق تشغيل العمل في المجمع في شهر فبراير من عام 2016.

وأشارت إلى أنها قدمت أربعة طلبات لزيارة مجمع كيسونغ لكن هذه الطلبات لم تتحقق بعد، مؤكدة أن هناك إشارات إيجابية على حدوث تحسن في العلاقات بين الكوريتين بعد مشاركة كوريا الشمالية في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

