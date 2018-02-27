الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى يغادر كوريا الجنوبية اليوم

من المقرر أن يعود الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى، كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء متوجها إلى الشمال، بعد حضوره مراسم اختتام دورة بيونغ تشانغ للألعاب الأولمبية الشتوية.

وسوف يعود الوفد المكوّن من ثمانية أعضاء، برئاسة "كيم يونغ تشول"، نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، والمسؤول عن التعامل مع الشؤون ذات الصلة بالعلاقات بين الكوريتين، إلى بيونغ يانغ عبر مكتب العبور بين الكوريتين على الحدود الغربية.

وقد عقد وزير التوحيد الكوري الجنوبي "جو ميونغ كيون" إفطار وداع لـ"كيم" صباح اليوم الثلاثاء.

وصرح نائب وزير التوحيد "تشون هيه سونغ" للصحفيين بأنه يتم حاليا إجراء مشاورات مكثفة بين الكوريتين، لكنه رفض الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وكان "كيم يونغ تشول" قد أعرب خلال زيارته لكوريا الجنوبية عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.