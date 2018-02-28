مسؤولون شماليون يستخدمون جوازات سفر برازيلية للحصول على تأشيرات

قال تقرير نشرته وكالة "رويترز للأنباء إن الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ أون" ووالده الزعيم الراحل "كيم جونغ إيل" قد استخدما جوازات سفر برازيلية تم الحصول عليها بطريقة احتيالية، من أجل تقديم طلبات للحصول على تأشيرات لزيارة الدول الغربية في التسعينيات من القرن الماضي.

ونقل التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء، هذه المعلومات عن خمسة من كبار المصادر الأمنية فى أوربا الغربية.

وقال أحد تلك المصادر إن "كيم" الابن والأب قد استخدما جوازات سفر برازيلية تظهر فيها بوضوح صورُهما، في محاولة للحصول على تأشيرات دخول من السفارات الأجنبية، مما يشير إلى أنهما قد حاولا توفير طريقة محتملة للهروب، في حالة حدوث أزمة.

وقد رفضت السفارة الكورية الشمالية في البرازيل التعليق على هذا التقرير، فيما أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية أنها تجري تحقيقات حاليا في هذا الشأن.

كما أشار التقرير إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم إصدار تأشيرات بهما بالفعل أم لا. وأضاف أنه من المحتمل أن تكون تلك الجوازات قد استخدمت للسفر إلى البرازيل واليابان وهونغ كونغ.

