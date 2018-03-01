كوريا الشمالية تشارك في أولمبياد بيونغ تشانغ للمعاقين

من المنتظر أن ترسل كوريا الشمالية فريقا من اللاعبين ووفدا من المسؤولين إلى كوريا الجنوبية يوم 7 من الشهر القادم للمشاركة في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية للمعاقين للعام 2018 التي ستبدأ يوم التاسع من الشهر القادم، لكنها لن ترسل فريقا فنيا وفريقا من المشجعين.

وعقدت الكوريتان أمس مباحثات عمل في هذا الشأن في مبنى " تونغ إيل" الشمالي في قرية "بان مون جوم" الحدودية، حيث اتفقتا على ذلك.

وبعد انتهاء المباحثات أصدرت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بيانا صحفيا مشتركا ينص على إرسال كوريا الشمالية فريقا رياضيا إلى أولمبياد المعاقين.

ومن المقرر أن يصل أعضاء فريق اللاعبين والوفد الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية برا يوم 7 من الشهر القادم، وسيتم تحديد موعد عودتهم حسب اتفاق لاحق بين الكوريتين.

وقد اتفقا الجانبان أيضا على اتباع الوفد الكوري الشمالي إرشاد وتنظيم الجانب الكوري الجنوبي وتوفير الجانب الكوري الجنوبي تسهيلات إلى الوفد الكوري الشمالي.

وأوضحت وزارة التوحيد أن الجانب الكوري الشمالي أعرب عن نيته إرسال 4 أعضاء من اللجنة الأولمبية الكورية الشمالية للمعاقين و20 لاعبا إلى أولمبياد بيونغ تشانغ للمعاقين.

وخلافا لما اتفقت عليه الكوريتان يوم 17 من هذا الشهر، قررت كوريا الشمالية عدم إرسال فريق من الفنانين أو فريق من المشجعين.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية أن هذا القرار يرجع حسب تقديرها، إلى اعتبارات داخلية في كوريا الشمالية.



