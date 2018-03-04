المبعوث الخاص للرئيس مون يزور بيونغ يانغ الاثنين

سوف يقوم المبعوث الخاص للرئيس "مون جي ان" بزيارة إلى كوريا الشمالية تبدأ غدا الاثنين وتستمر لمدة يومين.

هذا وقال السكرتير الصحفي للقصر الرئاسي "يون يونغ تشان" في مؤتمر صحفي اليوم الاحد أن وفدا يترأسه "تشونغ اي يونغ" المستشار الأمني للرئيس مون سوف يقوم بزيارة بيونغ يانغ غدا الأحد عن طريق رحلة مباشرة فوق البحر الأصفر.



وأضاف السكرتير الصحفي يون أن زيارة الوفد تمثل ردا على ارسال الزعيم الشمالي "كيم جونغ اون" لشقيقته الصغرى "كيم يو جونغ" للمشاركة في حفل افتتاح اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية 2018.



يذكر ان الوفد المكون من خمسة أعضاء يشمل ايضا رئيس وكالة المخابرات الوطنية "سوه هون" ونائب وزير التوحيد بين الكوريتين "تشون هي سونغ" والمسؤول في جهاز المخابرات "كيم سانغ غيون" والمسؤول في القصر الرئاسي "يون كون يونغ". يشار إلى أنه سوف يصاحب الوفد ايضا في زيارته هذه خمسة من الخبراء.







