سيول تتلقى قائمة بأسماء أعضاء الوفد الكوري الشمالي للبارالمبياد

أكتب :

2018-03-05 13:47:35

تحديث :

2018-03-05 14:24:05

سيول تتلقى قائمة بأسماء أعضاء الوفد الكوري الشمالي للبارالمبياد

صرحت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بأن السلطات الكورية الشمالية أرسلت أمس الأحد قائمة بأسماء أعضاء الوفد الرياضي ووفد اللجنة البارالمبية اللذيْن سيشاركان في دورة بيونغ تشانغ الشتوية للمعاقين في الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من شهر مارس الجاري.
ويتكون الوفد الرياضي الذي يرأسه نائب رئيس الاتحاد الكوري الشمالي لرعاية المعاقين، من 20 لاعبا ولاعبة، ويتكون وفد اللجنة البارالمبية من أربعة مسؤولين، على رأسهم رئيس الاتحاد الكوري الشمالي لرعاية المعاقين.
وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "بيك تيه هيون" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن الوفد الرياضي الكوري الشمالي سيعود إلى الشمال يوم الخامس عشر من مارس قبل انتهاء بارالمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.
وأضاف أن الوفد الكوري الشمالي لا يضم "لي بون هي" رئيسة الاتحاد الرياضي الكوري الشمالي للمعاقين والتي كانت من المتوقع أن تقوم بزيارة لكوريا الجنوبية ضمن الوفد الشمالي.
وسيصل الوفدان الكوريان الشماليان إلى كوريا الجنوبية يوم الأربعاء القادم عبر الطريق البري الغربي.

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