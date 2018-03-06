الوفد الكوري الجنوبي يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي في حفل عشاء

من المتوقع أن يلتقي قريبًا الوفد الخاص الذي أرسله الرئيس "مون جيه إين"، مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الكورية الجنوبية "كيم إيوي كيوم" في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عن أن المبعوثين الخاصين سيجتمعون مع "كيم"، وسيحضرون حفل عشاء معه، في وقت لاحق من اليوم، بعد الساعة السادسة مساءً.



وقد وصلت طائرة الوفد الكوري الجنوبي، برئاسة "تشونغ إيوي يونغ"، كبير مستشاري الرئاسة الأمنيين، في مطار "بيونغ يانغ سونان" الدولي في الساعة 2:50 مساء اليوم، بعد ساعة من إقلاعها من مطار سيول في "سيونغ نام" الواقعة جنوب سيول، في زيارة تستغرق يومين.



وفي المطار الكوري الشمالي، استقبل الوفدَ الجنوبيَّ رئيسُ لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن "ري سون كوون"، و"مينغ كيونغ إيل"، نائب مدير الجبهة المتحدة لحزب العمال الكوري الشمالي.

ثم توجَّه الوفد إلى دار "كوبانغ سان" للضيافة في "بيونغ يانغ"، حيث عقدوا محادثات مع "كيم يونغ تشول"، رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في الشمال بشأن خط سير الزيارة، بما في ذلك الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية.

