كيم جونغ أون يتوصل إلى اتفاق مع الوفد الكوري الجنوبي

أكتب :

2018-03-06 09:31:01

تحديث :

2018-03-06 09:34:42

كيم جونغ أون يتوصل إلى اتفاق مع الوفد الكوري الجنوبي

قالت صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد توصل إلى "اتفاق مُرضٍ" مع المبعوثين الكوريين الجنوبيين الذين يزورون كوريا الشمالية حاليا.

وقال تقرير نشرته الصحيفة اليوم الثلاثاء إن الاتفاق تم خلال اجتماع "كيم جونغ أون" مع الوفد الكوري الجنوبي، مساء أمس الاثنين.

وأضاف التقرير أن الزعيم الشمالي قد استمع من الوفد حول رأي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بشأن عقد قمة بين الكوريتين، كما تبادل مع المبعوثين الخاصين الكوريين الجنوبيين وجهات النظر حول هذا الموضوع، وتوصلوا إلى "اتفاق مرض".
وأشارت الصحيفة إلى أن "كيم يو جونغ" أخت الزعيم الشمالي قد حضرت الاجتماع أيضا.

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