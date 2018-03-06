الزعيم الشمالي يستضيف المبعوثين الجنوبيين في مقر حزب العمال

استقبل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" الوفد رفيع المستوى الكوري الجنوبي الذي يضم مبعوثين خاصين، في مقر حزب العمال الحاكم في العاصمة الشمالية بيونغ يانغ، أمس الاثنين.



وقال "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم الرئاسة في سيول، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الدولة الشيوعية مسؤولين كوريين جنوبيين إلى مقر حزبها الحاكم. كما أشار المتحدث إلى أن الاجتماع وحفل العشاء قد بدأ في الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين واستمر لأكثر من أربع ساعات.



وقد شاركت في الاجتماع "كيم يو جونغ" أخت الزعيم الكوري الشمالي، وأيضا نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول"، وحضر العشاء "ري سول جو" زوجة الزعيم الشمالي، و"ري سون كوان" رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن، و"مينغ كيونغ إيل" نائب مدير إدارة الجبهة المتحدة في حزب العمال.



ومن المقرر أن يعود وفد المبعوثين الكوريين الجنوبيين برئاسة رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي "تشونغ أوي يونغ" إلى سيول بعد ظهر اليوم، بعد إجراء محادثات إضافية مع عدد من المسؤولين الكوريين الشماليين.

