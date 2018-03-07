الوفد الكوري الجنوبي يعود إلى سيول بعد اختتام زيارته إلى كوريا الشمالية

أكتب :

2018-03-06 18:28:11

تحديث :

2018-03-06 20:23:01

الوفد الكوري الجنوبي يعود إلى سيول بعد اختتام زيارته إلى كوريا الشمالية

عاد إلى العاصمة سيول في الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت كوريا الوفد الكوري الجنوبي رفيع المستوى الذي ضم خمسة أعضاء، على رأسهم رئيس مجلس الامن القومي الرئيسي "جونغ اوي يونغ"، بعد اختتام زيارة إلى كوريا الشمالية استغرقت يومين.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في اجتماع وفي حفل عشاء، بحضور كل من "كيم يو جونغ" أخت الزعيم الكوري الشمالي، ونائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي "كيم يونغ تشول"، و"ري سول جو" زوجة الزعيم الشمالي، و"ري سون كوان" رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن، و"مينغ كيونغ إيل" نائب مدير إدارة الجبهة المتحدة في حزب العمال.

وقال "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم الرئاسة في سيول، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الدولة الشيوعية مسؤولين كوريين جنوبيين إلى مقر حزبها الحاكم. كما أشار المتحدث إلى أن الاجتماع وحفل العشاء قد بدأ في الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين واستمر لأربع ساعات واثنتي عشرة دقيقة.
ويذكر أن الوفد الجنوبي قد التقى بالزعيم الكوري الشمالي بعد وصوله إلى بيونغ يانغ بثلاث ساعات. وقد نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية خبر وصول الوفد الكوري الجنوبي بسرعة، وهو ما يعتبر أمرا غير عاديا في الدولة الشوعية.

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