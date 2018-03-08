ترقية الدبلوماسي الكوري الشمالي المسؤول عن الشؤون الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن كبير دبلوماسييها المتخصصين في الشؤون الأمريكية، قد تمت ترقيته إلى منصب نائب وزير.

وقالت الوزارة على موقعها على شبكة الانترنت اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الخارجية "تشيه سون هوي" قد اجتمع مع وفد روسي يزور بيونغ يانغ، في قصر الثقافة الشعبي.

وقالت الوزارة إن السفير الروسي لدى كوريا الشمالية "ألكسندر ماتسيغورا" حضر الاجتماع الذي تبادل الجانبان خلاله وجهات النظر حول القضايا الأمنية، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون.

ومن المتوقع أن يقوم "تشيه" الذي يرأس قسم أمريكا الشمالية في الوزارة بدور كبير إذا تم استئناف المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.



