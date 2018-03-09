كيم جونغ أون قد يرسل شقيقته كمبعوث خاص للولايات المتحدة

أكتب :

2018-03-09 10:22:33

تحديث :

2018-03-09 10:22:33

كيم جونغ أون قد يرسل شقيقته كمبعوث خاص للولايات المتحدة

قالت صحيفة يومية في هونغ كونغ إن "بيونغ يانغ" قد تعرض إرسال "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إلى الولايات المتحدة، لترتيب المحادثات المباشرة بين البلدين.
ونقلًا عن مصدر دبلوماسي كوري جنوبي، فقد ذكرت الصحيفة إن ذلك المقترح قد يكون إحدى الرسائل، التي سينقلها الشمال إلى واشنطن، من خلال الوفد الكوري الجنوبي خلال هذا الأسبوع.
ومن المقرر لاثنين من أعضاء الوفد الخاص، الذي أرسله الرئيس "مون جيه إين" للقاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن يلتقيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "مكماستر"، لإطلاع واشنطن على نتائج الاجتماع مع "كيم".
وقال المصدر إن الورقة التي سينقلها "تشونغ إيوي يونغ"، رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي، إلى الولايات المتحدة، تحتوي على شروط الجانب الشمالي لبدء المحادثات الثنائية مع الولايات المتحدة.
وقال المصدر إن "كيم" قد يرسل شقيقته إلى واشنطن، كما أرسلها إلى كوريا الجنوبية في دورة "بيونغ تشانغ" الأولمبية الشتوية، مضيفًا أنها "أقوى سلاح في كوريا الشمالية الآن".

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