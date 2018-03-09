سيول: كيم جونغ أون على معرفة تامة بمبادرة برلين للرئيس مون

قالت الرئاسة في كوريا الجنوبية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على دراية تامة بمبادرة السلام للرئيس "مون جيه إين" للكوريتين.

وفي اجتماع مع الصحفيين انعقد اليوم الخميس، كشف مسؤول في الرئاسة عن الملاحظات التي أبداها الوفد الكوري الجنوبي عن "كيم"، أثناء لقائهم معه في "بيونغ يانغ" في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقد أعلن الرئيس "مون" عن مبادرته، المعروفة باسم مبادرة برلين، في العاصمة الألمانية في شهر يوليو الماضي، والتي حدد فيها رؤيته لتحسين العلاقات بين الكوريتين، ومن بين ذلك اقتراحاته لعقد محادثات بين الكوريتين.

وقدَّر المسؤول أن اتفاق النقاط الست الذي أعلنه الوفد الخاص، لدى عودته إلى الجنوب أول أمس الأربعاء، بما في ذلك عقد قمة بين الكوريتين الشهر المقبل، جاء نتيجة للجهود المتواصلة للرئيس "مون"، والمباحثات الناضجة للرئيس "كيم".

ووفقًا لما ذكره المسؤول، فقد كان "كيم" على علم بكيفية تقديمه في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية والأجنبية.

وخلال اجتماع يوم الاثنين، قيل إن "كيم" كان يمزح بشأن صورته الدولية، وقاد المحادثات بطريقة مريحة.

