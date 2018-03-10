سيئول: من الممكن مناقشة موضوع التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن بالتوافق مع تحسن العلاقات بين الكوريتين

قال وزير التوحيد بين الكوريتين "تشو ميونغ غيون" إن سيئول يمكنها التحدث مع واشنطن لاجراء تعديلات في التدريبات المشتركة بين البلدين في حال تحسن العلاقات بين الكوريتين.

هذا وقال وزير التوحيد بين الكوريتين "تشو" في مقابلة له مع تلفزيون كي بي اس تم بثها صباح اليوم السبت، إنه عقب تعليقات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" المتعلقة بالتددريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن في ابريل المقبل فقد تمت تهدئة هذه المخاوف.

يذكر ان وزير التوحيد "تشو" اشار إلى مناسبات سابقة تم فيها تأجيل او تجميد التدريبات المشتركة المسماه "روح الفريق" في الأعوام 1992 و 1994 وذلك نظرا للعلاقات بين الكوريتين والحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ حينذاك. لكن في المقابل، لم يوضح الوزير أي تفاصيل عن التدريبات المشتركة المسماه "الحل الأساسي" و "صغير النسر" والمتوقع قيامها في الشهر المقبل حول ما اذا كانت سوف تخضع للمراجعة ايضا.

تجدر الإشارة إلى ان هذه المقابلة لم تكن على الهواء مباشرة وتم تسجيلها مساء الأربعاء الماضي.

هذا وكان المبعوث الكوري الجنوبي الخاص إلى كوريا الشمالية قد صرح سابقا بأن الزعيم الشمالي "كيم جونغ اون" قال إنه يتفهم التدريبات العسكرية المشتركة الروتينية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وانه يتفهم حتمية استمرارها.