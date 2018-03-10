المبعوث الخاص للرئيس مون يسلم ترامب رسالة خاصة من الزعيم الكوري الشمالي

ذكر المبعوث الخاص للرئيس "مون جي ان" إلى كوريا الشمالية أن هناك "رسالة خاصة" طلب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ إون" نقلها الى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة وذلك بالإضافة الى دعوته لحضور اجتماع قمة.

هذا وقد رفض مستشار الأمن القومي للرئاسة الكورية الجنوبية "جونغ أوي يونغ" الكشف عن محتويات الرسالة ، قائلاً إنه كان من المفترض أن يكون تبادلاً بين قيادتين، لكنه أشار إلى أن رسالة "كيم جونغ اون" الشفوية هي جزء من جهود "كيم" لبناء الثقة نحو نجاح اجتماع القمة بينه وبين ترامب.



وقال المستشار جونغ للصحفيين إنه نقل رسالة الزعيم الكوري الشمالي الى ترامب بشكل شفوي في البيت الأبيض فكان رد فعل الرئيس ترامب جيد وإيجابي. وفي أثناء لقائه مع ترامب ذكر "جونغ" أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" قد أبدى نيته لتخلي شبه الجزيرة الكورية عن الأسلحة النووية وامتناع بيونغ يانغ عن القيام بالمزيد من التجارب النووية والصاروخية، كما أنه يأمل في إجراء لقاء مع الرئيس ترامب في أقرب وقت ممكن، حيث وافق ترامب على دعوته بشكل إيجابي.

تجدر الإشارة الى أن المستشار جونغ قد ترأس الوفد الكوري الجنوبي الخاص الذي قام بزيارة بيونغ يانغ في يومي الخامس والسادس من شهر مارس الجاري.

