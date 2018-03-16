اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين تعقد أول اجتماع لها

بدأت الاستعدادات لمحادثات القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، المزمع عقدها في أواخر شهر أبريل القادم.

وتعقد اللجنة التحضيرية للقمة الكورية أول اجتماع لها اليوم الجمعة برئاسة "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس "مون"، وتضم في عضويتها كلا من: وزير التوحيد الوطني، ومستشار الأمن القومي الرئاسي، والمستشار الرئاسي للشؤون السياسية، ووزيرة الخارجية، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات الوطنية، بالاضافة إلى مدير مكتب تنسيق السياسات الحكومية.

وسيتم في اجتماع اليوم تناول القضايا المتعلقة بالموضوعات التي سيتم بحثها في القمة المرتقبة، وفتح خط هاتفي ساخن بين الرئيس الجنوبي "مون" والزعيم الشمالي "كيم".

وقال مكتب الرئاسة الكورية إن جدول أعمال محادثات القمة الكورية سيتم تحديده من خلال مباحثات على مستوى العمل بين الكوريتين.

وتبين أن مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية يدرس عقد القمة لمدة يوم واحد فقط في قرية الهدنة "بان مون جوم".

